Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Erfurt (ots)

Ein Lebensmittelgeschäft in der Windthorststraße wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Ziel eines Einbruchsversuchs. Unbekannte Täter versuchten, die Hintertür des Geschäfts aufzuhebeln. Ob sie dabei gestört wurden, ist nicht bekannt. Jedenfalls gelangten sie nicht in das Geschäft. Allerdings verursachten sie einen Sachschaden von ungefähr 500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige wegen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell