Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Gartenbaufirma

Erfurt (ots)

Einbrecher hatten es in der Nacht von Mittwoch und Donnerstag auf eine Gartenbaufirma in der Krämpfervorstadt abgesehen. Die Täter durchtrennten eine Stahlkette am Zugangstor und machten sich über einen auf dem Gelände abgestellten Bagger her. Dieser wurde geöffnet und aus dem Inneren ein Funkgerät, Werkzeug und eine Stahlkette entwendet. Anschließend demontierten die Täter die an dem Bagger angebrachte Schaufel. Der Schaden wurde mit 1.800 Euro beziffert. Für die Tatortarbeit kamen Kriminaltechniker zum Einsatz. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und besonders schweren Fall des Diebstahls. (DS)

