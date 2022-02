Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfallzeuge gesucht

Erfurt (ots)

Am 18.07.2021 ereignete sich auf dem Gästeparkplatz des Waldcasinos in Erfurt ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher verließ anschließend unerlaubt den Unfallort. Dies wurde durch einen unbekannten Zeugen beobachtet. Der Zeuge hinterließ eine Nachricht mit dem Kennzeichen des Verursachers am Fahrzeug des Geschädigten. Auf dem hinterlassenen Zettel steht das gedruckte Textfragment "Lassen Sie [...] in Erster Hilfe!". Zur Weiterführung der Ermittlungen und Aufklärung der Straftat wird nun auf diesem Wege der Zeuge und Schreiber der Nachricht gesucht. Dieser wird gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0163122 beim Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) zu melden. (JN)

