Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto beschädigt

Erfurt (ots)

Am Mittwochabend musste ein 20-jähriger Mann aus Erfurt eine Beschädigung an seinem Auto feststellen. Sein VW parkte seit Montagabend in der Nordstraße. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, entdeckte er eine große Delle am linken vorderen Radkasten. Offensichtlich hatte eine unbekannte Person dagegen getreten. Der Schaden am Auto wird auf über 1.000 Euro geschätzt. (JN)

