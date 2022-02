Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Erfurt (ots)

Einem 19-jährigen Erfurter wurde in der Erfurter Altstadt zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag das E-Bike gestohlen. Er hatte das Mountainbike der Marke Cube in einem Innenhof mit einem Schloss an einem Zaun gesichert. Ein Dieb gelangte unbemerkt in den Hof am Boyneburgufer und stahl das schwarze E-Bike mit grüner Aufschrift und rotem Flaschenhalter im Wert von mehr als 3.000 Euro (JN)

