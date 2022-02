Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Täter gestellt

Erfurt (ots)

Mittwochnachmittag trieb ein 33-jähriger Mann in der Andreasvorstadt von Erfurt sein Unwesen. Ein Anwohner beobachtete ihn, wie er in aller Seelenruhe im Schobersmühlenweg an mehreren Haustüren hebelte. Schlussendlich gelang es dem Mann in ein Wohnhaus zu gelangen. Dort brach er eine Kellerbox auf. Bevor der Einbrecher Beute machen und noch mehr Sachschaden verursachen konnte, wurde er von der Polizei gestellt. Der polizeibekannte Mann hat sich nun wegen Sachbeschädigung und versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls zu verantworten. (JN)

