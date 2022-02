Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndung nach Einbrecher

Erfurt (ots)

Auf der Suche nach einem Einbrecher kamen in der vergangenen Nacht in Erfurt ein Polizeihubschrauber und ein Fährtenhund zum Einsatz. In Mittelhausen war ein Anwohner kurz nach Mitternacht von einer Alarmanlage und klirrendem Glas aufgeschreckt worden. Als er aus dem Fenster schaute, sah er, wie eine dunkel gekleidete Person mit Taschenlampe die Flucht ergriff. Es stellte sich heraus, dass ein Dieb zunächst einen Container aufgebrochen und anschließend gewaltsam in das Wagenlager eines Supermarktes eingestiegen war. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen wurde der Dieb nicht gefasst. Ob der Täter etwas gestohlen hat, ist bislang noch unklar. (JN)

