LPI-EF: Eigentümer gesucht

Erfurt (ots)

Am Mittwochabend wurde eine Polizeistreife gegen 23:20 Uhr von einem Straßenbahn-Fahrer am Anger auf drei Fahrgäste aufmerksam gemacht. Sie führten zwei massive Steinfiguren, sogenannte Gargoyle-Figuren, mit sich. Die Männer im Alter von 22 bis 36 Jahren machten widersprüchliche Angaben zur Herkunft der 40 bis 50 cm großen Figuren. Da der Anfangsverdacht eines Diebstahls bestand, wurden die Figuren sichergestellt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Steinfiguren machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0033813 entgegen. (JN)

