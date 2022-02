Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tischlein deck dich

Erfurt (ots)

Reich eindecken ließ sich gestern Abend ein 35-jähriger Mann den Tisch in einem Erfurter Restaurant. Neben Würzfleisch verspeiste der Mann ein Schnitzel und trank dazu drei Liter Kellerbier und vier Schnäpse. Als der Hunger und Durst des Gastes gestillt waren, wollte die Kellnerin abkassieren. Der 35-Jährige war aber nicht in der Lage die Rechnung von mehr als 60 Euro zu begleichen. Stattdessen drohte er der Frau Schläge an, wenn sie die Polizei verständigen würde. Die Kellnerin ließ sich aber nicht einschüchtern und wählte den Notruf. Der Feinschmecker erhielt eine Anzeige wegen Zechprellerei und Bedrohung. (JN)

