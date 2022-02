Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Jugendclub

Erfurt (ots)

Einbrecher suchten im Laufe des Dienstags einen Jugendclub in der Straße Am Alten Nordhäuser Bahnhof heim. Die Täter beschädigten einen Rollladen und warfen die dahinterliegende Fensterscheibe ein. Anschließend stahlen sie aus dem Club ein Handy im Wert von 200 Euro. Dabei verursachten die Diebe einen Sachschaden von ungefähr 400 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen, die am Dienstag in der Zeit von 8 Uhr bis 20 Uhr verdächtige Personen an dem Jugendclub gesehen haben. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0032845 beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) zu melden. (DS)

