Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Elektromessgeräte gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Einbrecher hatten es in der Nacht von Montag auf Dienstag auf eine Firma in Buttstädt abgesehen. Die Täter durchtrennten den Zaun und gelangten so auf das Gelände. Anschließend schlugen sie eine Fensterscheibe zu einer Lagerhalle ein. Aus der Halle entwendeten sie zwei Elektromessgeräte im Wert von 2.500 Euro. Der Schaden am Zaun und an dem Fenster wurde auf 500 Euro beziffert. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

