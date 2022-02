Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrolle endet im Gefängnis

Sömmerda (ots)

Polizeibeamte kontrollierten gestern Abend in der Kölledaer Straße in Sömmerda einen 47-jährigen Audi-Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann seit über einem Jahr nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem lagen gegen ihn zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Erfurt und Halle vor. Da der 47-Jährige die Geldstrafen in Höhe von knapp 4.000 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er vor Ort festgenommen und noch in der Nacht in ein Gefängnis gebracht. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell