Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeugdiebe unterwegs

Erfurt (ots)

Im Erfurter Norden wurde am Montag der Diebstahl von Werkzeug zur Anzeige gebracht. In der Adalbertstraße zerstörten Täter die Heckscheibe eines VW Transporters und beschädigten die Heckklappe. Anschließend stahlen sie mehrere Werkzeuge im Wert von ungefähr 2.500 Euro aus dem Fahrzeug. Dabei hinterließen die Diebe einen Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Auch in der Moskauer Straße wurde aus einem VW Caddy Werkzeug gestohlen. Wieder schlugen die Täter die Heckscheibe ein und stahlen mehrere Werkzeuge und Kisten aus dem Wagen. Der Wert der Beute wird auf 750 Euro beziffert. Dem gegenüber steht ein Sachschaden von 500 Euro an dem VW. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell