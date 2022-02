Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer kennt die abgebildete Frau?

Erfurt (ots)

Einer 69-jährigen Frau wurde am 04.08.2021 in Erfurt aus dem Rucksack die Geldbörse mit Bargeld und EC-Karte gestohlen. Noch am selben Tag hob die bislang unbekannte Täterin an zwei Geldautomaten in Erfurt insgesamt 1.000 Euro mit der gestohlenen Geldkarte ab. Wer kann Angaben zu der abgebildeten Täterin machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (Tel.: 0361/574324316, Mail: K3.KPI.Erfurt@polizei.thueringen.de) unter Angabe der Vorgangsnummer 0182783/2021 entgegen. (JN)

