Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 8.000 Euro Sachschaden

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht schlugen Diebe in einem Gebäude der Fachhochschule Erfurt zu. Reinigungskräfte entdeckten in den frühen Morgenstunden eine aufgebrochene Tür und informierten die Polizei. Wie sich herausstellte waren Einbrecher über ein Fenster gewaltsam in das Gebäude gelangt. Mehr als ein Dutzend Türen wurden auf zwei Etagen in der Fachhochschule durch die Unbekannten aufgebrochen. Dabei verursachten sie etwa 8.000 Euro Sachschaden. Die Diebe stahlen mehrere Laptops sowie technische Ausstattung. Der Wert der Beute kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei kam vor Ort zum Einsatz und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (JN)

