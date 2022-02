Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrräder gestohlen

Erfurt (ots)

Diebe hatten es am Wochenende in Erfurt vor allem auf Fahrräder abgesehen, die in Kellern von Mehrfamilienhäusern abgestellt waren. Insgesamt verschwanden fünf Fahrräder. Darunter befand sich auch ein schwarz-blaues E-Bike der Marke Cube im Wert von über 2.700 Euro. Das Rad wurde am Sonntag zwischen 10:30 Uhr und 19:00 Uhr in der Singerstraße gestohlen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell