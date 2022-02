Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kundinnen angegriffen

Erfurt (ots)

Ein unbekannter Mann ging am Samstagnachmittag in einem Erfurter Supermarkt auf zwei Kundinnen los. Ohne erkennbaren Grund hatte er in einem Geschäft in der Nordhäuser Straße zwei junge Frauen im Alter von 20 und 21 Jahren beleidigt, bespuckt und einen Einkaufskorb nach ihnen geworfen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Mann, der ca. 30 Jahre alt war, eine sportliche Statur und kurz rasierte schwarze Haare hatte, flüchtete aus dem Supermarkt. (JN)

