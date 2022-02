Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht und ohne Führerschein

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein 41-jähriger Quad-Fahrer geriet am Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Beamten hatten den Mann in Kölleda gestoppt. Bei einer Überprüfung seiner Person und seines Gefährts kamen einige Verstöße zu Tage. Der Mann stand unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. An dem Fahrzeug befanden sich gestohlene Kennzeichen und die Individualnummer des Quads war nicht auffindbar. Da der Verdacht bestand, dass auch das Quad gestohlen war, wurde dieses samt Anhänger sichergestellt. (JN)

