Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ausstieg verpasst

Landkreis Sömmerda (ots)

Ziemlich verärgert war am Freitagnachmittag der Fahrgast eines Zuges im Landkreis Sömmerda. Der Mann wollte am Bahnhof in Kölleda aussteigen. Da sich die Tür nicht öffnete, trat er gegen diese. Ein Zugbegleiter konnte dem Mann nicht weiter helfen, da sich die Bahn bereits wieder in Bewegung gesetzt hatte. An der nächsten Haltestelle verließ der Mann den Zug. Dabei beleidigte und bedrohte er den Zugbegleiter. Die alarmierte Polizei stellte den polizeibekannten 33-jährigen Mann mit seinem Fahrrad. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet. (JN)

