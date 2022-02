Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Böses Erwachen

Erfurt (ots)

Am Freitagnachmittag wollte ein 34-Jähriger Erfurter seinen Porsche 911 und seinen Buggy für den kommenden Frühling vorbereiten. Als er die Fahrzeuge aus seiner Garage am Roten Berg holen wollte, stellte er Beschädigungen am Garagentor fest. Eine Nachschau bestätigte die schlimme Vermutung. Die beiden Pkw im Gesamtwert von mehr als 75.000 Euro wurden entwendet. Durch Beamte des Inspektionsdienstes Nord wurde eine Anzeige wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell