Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat geplündert

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen bisher unbekannte Ganoven in eine Gaststätte einer Kleingartenanlage am Johannesplatz ein, beschädigten die Eingangstür, machten sich anschließend an einem aufgestellten Zigarettenautomaten zu schaffen und erbeuteten eine noch unbekannte Anzahl an Tabakwaren sowie Bargeld. Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Erfurt sicherten vor Ort umfangreiche Spuren und übernahmen das weitere Ermittlungsverfahren. Zur Aufklärung des Sachverhaltes werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Angaben zur Sache machen können bzw. verdächtige Personen beobachtet oder entsprechende Geräusche im Bereich wahrgenommen haben. Die Zeugen werden gebeten sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0030386/2022 beim Inspektionsdienst Nord oder Kriminalpolizeiinspektion Erfurt zu melden. (RH)

