Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unterwegs mit Drogen und gestohlenem Fahrrad

Sömmerda (ots)

Am 05.02.2022 gegen 21:30 Uhr wurde in Sömmerda, Straße des Friedens ein 25 Jähriger mit einem Fahrrad angehalten. Bei der Kontrolle wurde eine kleine Menge Drogen aufgefunden und festgestellt, dass das Fahrrad als gestohlen gemeldet war. Da der 25 jährige Mann angab, dass er noch weitere Drogen zu Hause hätte, wurde seine Wohnung durchsucht und es wurde tatsächlich weitere Drogen aufgefunden. Nun muss er erklären, wie er in den Besitz des gestohlenen Fahrrades kommt und eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gibt es als Bonus dazu. (wo)

