Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken und ohne Führerschein

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine Polizeistreife wurde in der vergangenen Nacht, kurz vor Mitternacht, im Bereich Buttstädt direkt an der ICE-Strecke auf ein Renault-Fahrer aufmerksam. Die Beamten stoppten das Auto und führten mit den 43-jährigen Mann eine Verkehrskontrolle durch. Hier stellte sich heraus, dass der Mann weder im Besitz einer Fahrerlaubnis, noch verkehrstüchtig war. Der 43-Jährige war betrunken und brachte es bei einem Alkoholtest auf fast 2,7 Promille. In einem Krankenhaus wurde bei dem Mann eine Blutentnahme veranlasst. Seine Autoschlüssel wurde vorerst sichergestellt und gegen ihn Ermittlungsverfahren eingeleitet. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell