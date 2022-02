Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wiederholungstäter gestellt

Sömmerda (ots)

Ein polizeibekannter Mann begab sich am Donnerstagnachmittag in einen Supermarkt in Sömmerda. Er legte mehrere Waren auf das Band und wollte seinen Einkauf mit EC-Karte bezahlen. Da die Karte nicht gedeckt war, startete die Kassiererin den Bezahlvorgang erneut und war dadurch abgelenkt. Diesen Moment nutzte der Mann aus und steckte mehrere Packungen Zigaretten in seine Tasche. Der Marktleiter bemerkte den Vorfall und stellte den Dieb. Wie sich herausstellte, war der Mann bereits mit derselben Masche in einem Supermarkt im Kyffhäuserkreis erfolgreich gewesen. Die Zigaretten wurden dem Mann wieder abgenommen und Anzeige wegen Diebstahls erstattet. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell