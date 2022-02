Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl gescheitert

Erfurt (ots)

Planlos und völlig unprofessionell gingen zwei Diebe am Donnerstagabend in Erfurt vor. Von einer Baustelle stahlen die zwei sturzbetrunkenen Männer im Alter von 22 und 36 Jahren verschiedene Baumaterialien. Statt damit das Weite zu suchen, verteilten sie einen Teil ihrer Beute auf der Straße. Dabei schnitt sich einer der Langfinger an der Hand und blutete stark. Ein Autofahrer bemerkte sowohl die Hindernisse auf der Straße, als auch die Diebe. Er verständigte die Polizei. Der verletzte Dieb wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Baumaterial wurde dem Eigentümer wieder zurückgegeben und gegen die Männer Anzeige wegen Diebstahls und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr erstattet. (JN)

