Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Keller leer geräumt

Erfurt (ots)

Am Donnerstagvormittag begab sich ein 35-jähriger Mann nach mehreren Wochen in seinen Keller in der Hans-Sailer-Straße. Dabei musste er feststellen, dass Unbekannte seinen gesamten Keller leer geräumt hatten. Neben Werkzeug, Campingmöbeln und Skiern verschwand auch ein Fahrradträger. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird auf 1.700 Euro geschätzt. Wie und wann in den Keller eingebrochen wurde, ist noch völlig unklar. (JN)

