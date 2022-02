Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alter Bekannter

Erfurt (ots)

Ein 42-jähriger polizeibekannter Mann trieb in der vergangenen Nacht in der Krämpfervorstadt sein Unwesen. Kurz nach Mitternacht betrat er den Garten eines neugebauten Mehrfamilienhauses. Als er dort eine Terrasse durchsuchte und mehrere Gegenstände beschädigte, wurde der 44-jährige Wohnungsinhaber durch den Krach wach. Er sprach den Täter an, worauf dieser die Flucht ergriff. Weit kam er jedoch nicht. Die sofort verständigten Polizeibeamten stellten den 42-Jährigen in der Nähe des Tatortes. Neben mehreren Gramm Drogen führte der Mann ein Fahrrad bei sich, bei welchem die Rahmennummer entfernt war. Da nicht auszuschließen war, dass das Fahrrad aus einer Diebstahlshandlung stammt, wurde es neben den Drogen sichergestellt. Die Polizei nahm mehrere Anzeigen wegen versuchten Diebstahls, Sachbeschädigung, Hehlerei und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz auf. (DS)

