Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Garage aufgebrochen

Sömmerda (ots)

Gestern Mittag meldete sich ein 67-jähriger Mann bei der Polizei. Einbrecher hatten einen Garagenkomplex in der Mainzer Straße in Sömmerda aufgesucht und waren dort in seine Garage eingebrochen. Anschließend versuchten sie, das Lenkerschloss seines Motorrads aufzubohren. Als dies nicht gelang, entwendeten die Täter ein Notstromaggregat und Werkzeug im Wert von 100 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell