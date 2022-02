Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrer leicht verletzt

Sömmerda (ots)

In Sömmerda kam es gestern Morgen kurz vor 8:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 34-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Erfurter Straße auf dem Radweg in Richtung Schloßvippach. Auf Höhe der Heinrich-Heine-Straße wollte ein 60-jähriger BMW-Fahrer auf die Erfurter Straße fahren. Dabei übersah er den Fahrradfahrer und es kam zur Kollision. Der 34-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht am Knöchel. Zur weiteren Behandlung musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. (DS)

