Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizist stellt in seiner Freizeit Ladendieb

Erfurt (ots)

Ein 28-jähriger Polizist wurde gestern in seiner Freizeit auf einen Ladendieb aufmerksam. Dieser war beim Diebstahl von Kleidung in einem Geschäft in der Erfurter Innenstadt von einem Ladendetektiv erwischt worden. Als der Dieb flinke Füße bekam, nahm der Polizeibeamte die Verfolgung auf und stellte ihn wenig später. Als sich der Polizist zu erkennen gab und den 20-Jährigen festnehmen wollte, attackierte dieser ihn mit Faustschlägen. Dem Beamten gelang es jedoch, den Dieb bis zum Eintreffen seiner Kollegen festzuhalten. Der 28-jährige Polizist blieb bei seinem Einsatz glücklicherweise unverletzt. Den 20 Jahre alten Mann erwarten jetzt mehrere Anzeigen wegen räuberischen Diebstahls, tätlichen Angriff sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (DS)

