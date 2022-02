Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Das etwas andere Geburtstagsgeschenk

Erfurt (ots)

Heute feierte ein Mann aus Erfurt seinen 23. Geburtstag. An seinem Ehrentag wollte er sich ein ganz besonderes Geschenk machen. Mit 100 Euro in der Tasche suchte er eine Prostituierte auf. Gleich zwei Mal sollte sie ihn für den grünen Schein beglücken. Am Ende kam der Mann allerdings nur einmal auf seine Kosten und wurde vor die Tür gesetzt. Erbost darüber rief er die Polizei. Die Beamten konnten dem Mann vor Ort allerdings bei seinem Problem auch nicht weiterhelfen. Jedoch erstatteten sie gegen die 24-jährige Freudendame u.a. eine Strafanzeige wegen Betrugs. (JN)

