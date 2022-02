Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Brandserie

Erfurt (ots)

Seit Oktober 2021 kommt es vermehrt zu Brandstiftungen bzw. Sachbeschädigungen durch Brandlegung im Bereich des Roten Berges in Erfurt-Nord. Die Kriminalpolizei Erfurt ermittelt hierbei mit Hochdruck und bittet nun um Mithilfe der Bevölkerung bei der Identifizierung des Täters.

Am 14.11.2021 gegen 16:50 Uhr setzte der unbekannte Täter in einem Briefkastenraum des Julius-Leber-Ring in Erfurt den Inhalt eines dort befindlichen Mülleimers in Brand. Drei Tage später, gegen 23:22 Uhr, begab sich der Täter dann zur Apotheke "Am Zoopark" und setzte hier eine Mülltonne in Brand. In beiden Fällen konnten Videoaufzeichnungen gesichert werden, die den Täter bei den Tathandlungen zeigen.

Wer kann Angaben zu der hier abgebildeten Person machen? Wer hat hinsichtlich der Brände am Roten Berg Wahrnehmungen gemacht, die für die Ermittlungen wichtig sein könnten?

Hinweise nimmt die Kripo (Tel.: 0361/5743 24602, Mail: K1.KPI.Erfurt@polizei.thueringen.de) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell