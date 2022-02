Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rote Ampel übersehen

Erfurt (ots)

Ein Rotlichtverstoß löste gestern Vormittag gegen 09:30 Uhr einen Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person aus. Ein 72-jähriger VW-Fahrer wollte von der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Wilhelm-Wolff-Straße fahren. Dabei übersah der Mann eine rote Ampel. Er rammte daraufhin einen aus der Straße Am Herrenberg kommenden 63-jährigen Opel-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 72-jährige Unfallverursacher leicht, so dass er in ein Krankenhaus musste. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens konnte nicht beziffert werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu keiner größeren Beeinträchtigung des Straßenverkehrs. (DS)

