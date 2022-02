Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Sachschaden

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Morgen kam es in Weißensee am Abzweig in Richtung Ottenhausen zu einem Verkehrsunfall. Eine 67-jährige Peugeot-Fahrerin wollte aus Richtung Ottenhausen kommend auf die Bundesstraße 86 in Weißensee auffahren. Dabei kam sie etwas hinter der Haltelinie zum Stehen. Ein an ihr vorbeifahrender 53-jähriger LKW-Fahrer erfasste dadurch den Peugeot mit dem hinteren Teil seines Aufliegers. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Allerdings entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von ungefähr 3.000 Euro. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell