Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher erbeuten Laptops

Erfurt (ots)

Über das Wochenende trieben Unbekannte ihr Unwesen in einem Gemeinschaftsbüro in der Rathenaustraße. Der oder die Täter brachen ein Fenster auf, um in das Gebäude einzusteigen. In mehreren Räumen wurden sämtliche Sachen durchwühlt. Dabei verschwanden zwei Laptops im Gesamtwert von ca. 1.800 Euro. Von der Polizei wurden umfangreiche Spuren gesichert und weitere Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell