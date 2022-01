Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kennzeichen beschlagnahmt

Landkreis Sömmerda (ots)

Aufgrund eines Zeugenhinweises kam es gestern Abend in Rastenberg zu einem Polizeieinsatz. Ein 33-jähriger Mann war mit seinem VW Golf unterwegs. An dem Fahrzeug befanden sich jedoch Kennzeichen, welche an ein anderes Auto gehörten. Zudem waren die Zulassungsplaketten gefälscht und der 33-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Da er außerdem unter dem Einfluss von Drogen stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Kennzeichen wurden beschlagnahmt. Den 33-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. (DS)

