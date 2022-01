Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in ein Döner-Imbiss

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter brachen von Samstag auf Sonntag in ein Dönerimbiss in der Werner-Uhlworm-Straße ein. Dazu hebelten die Diebe eine Tür auf. Anschließend durchwühlten sie in dem Geschäft mehrere Schränke und entnahmen aus der Kasse Bargeld. Der entstandene Sachschaden an der Tür wird auf 200 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt in der Werner-Uhlworm-Straße verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0024445 beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) zu melden. (DS)

