Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eigentümer gesucht

Sömmerda (ots)

Am 29.11.2021 kontrollierte die Polizei in Sömmerda eine polizeibekannte Frau. Sie war im Besitz eines weißen Fahrrads der Marke CYCO. Die Frau gab an, dass Fahrrad kurz zuvor in der Nähe der Prof.-Semmelweis-Straße gestohlen zu haben. Das Fahrrad war nach ihren Angaben nicht angeschlossen und stand im Freien. Bislang konnte der rechtmäßige Eigentümer des Fahrrads nicht ermittelt werden. Wem gehört das abgebildete Fahrrad? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0278782/2021 entgegen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell