LPI-EF: Wiedersehen macht Freude

Erfurt (ots)

Auf einen alten Bekannten traf am Freitagmittag ein Polizeibeamter am Erfurter Wiesenhügel. Der einschlägig bekannte 40-Jährige hielt sich unberechtigt in einem Wohnhaus auf. Ermittlungen ergaben, dass der Mann eine Kellerbox in dem Haus nutzte. Mit Durchsuchungsbeschluss wurden der Keller und weitere Räume aufgesucht. Hier wurden zahlreiche Fahrradteile aufgefunden und sichergestellt. Da der 40-Jährige keine Eigentumsnachweise für die Gegenstände vorweisen konnte, ermittelt die Polizei gegen ihn wegen des Verdachts der Hehlerei. (JN)

