Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Begehrte Beute: Spiegelgläser

Erfurt (ots)

Auf Spiegelgläser haben es Diebe am Wochenende in Erfurt abgesehen. In der Johannesstraße entfernten Unbekannte von zwei Audi A4 jeweils ein Spiegelglas inklusive Motor. Auch in der Saalfelder Straße vergriffen sich Diebe an einem Audi A6. Hier wurden gleich beide Spiegelgläser entfernt. Der Wert der Beute wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Wer für die Diebstähle verantwortlich ist, ist noch unklar. (JN)

