Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Das ist alles nur geklaut...

Erfurt (ots)

Ein 44-Jähriger aus Erfurt hätte am Samstag nicht mehr Pech haben können. Er war nach Belgien gefahren, um dort von einem Mann ein Auto zu kaufen. Er legte 27.500 Euro auf den Tisch. Dafür bekam er seinen gewünschten VW Golf mit Kennzeichen und Zulassungspapieren. Erst später fiel dem Mann das Verkaufsschild eines Autohauses im Fußraum seines neuen Autos auf. Er wurde stutzig und meldete sich bei der Polizei. Hier kam zum Übel des Mannes die Wahrheit ans Licht. Die Zulassungspapiere waren gefälscht, die Kennzeichen in Saarbrücken gestohlen und das Auto in Trier nach einer Probefahrt unterschlagen worden. Das Auto wurde von der Polizei sichergestellt. Sowohl das Auto, als auch das Geld sind erst einmal futsch. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell