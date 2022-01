Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Illegale Coronaparty

Erfurt (ots)

Am Samstagabend fand in einer 2-Raum-Wohnung im Erfurter Norden eine illegale Party statt. In der eigens zum Feiern angemieteten Ferienwohnung hielten sich ca. 70 Jugendliche auf. Hierbei kam es zu zahlreichen Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen, weshalb die Veranstaltung aufgelöst wurde. Etwa 20 Jugendliche trafen sich nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erneut in der Party-Wohnung und lösten einen weiteren Polizei-Einsatz aus. Dem 17-jährigen Veranstalter sowie seinen Gästen droht nun ein Bußgeldverfahren. (ER)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell