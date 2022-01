Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: geparkte Fahrzeuge beschädigt

Walschleben (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag wurden durch Unbekannte in der Ringstraße, in Walschleben, insgesamt 5 Fahrzeuge beschädigt. Der oder die Täter hatten die am Straßenrand geparkten Autos, mit einem spitzen Gegenstand über die gesamte Fahrzeuglänge auf der Beifahrerseite, welche zum Gehweg zeigte, zerkratzt. Bei zwei Pkw wurde zusätzlich noch die Motorhaube zerkratzt. Hinweise zu diesem Vorfall, nimmt die Polizei Sömmerda, bei Bedarf auch jede andere Polizeidienststelle, entgegen. (TF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell