Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogen und Alkohol Autos beschädigt und Polizisten angegriffen

Erfurt (ots)

Ein 34-jähriger Mann beschädigte Freitagnacht am Roten Berg in Erfurt mehrere Fahrzeuge. Mit freiem Oberkörper sprang der Mann auf den Motorhauben und Dächern der Fahrzeuge herum und verursachte insgesamt über 2.000 EUR Schaden. Als die Polizei eintraf, baute sich der Mann vor ihnen auf und wollte sie angreifen. Es dauerte jedoch nicht lange bis der Spuk vorbei und der Mann gefesselt am Boden lag. Es stellte sich heraus, dass der Angreifer unter dem Einfluss von verschiedenen Drogen und Alkohol stand. Erst nach der Verabreichung von Beruhigungsmitteln durch einen Notarzt legten sich die Aggressionen des 34-Jährigen. Er wurde zur Ausnüchterung ins Krankhaus gebracht. Ihn erwarten Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Widerstand und Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung.(TL)

