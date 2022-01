Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: große Menge an Turboladern vom Lkw entwendet

Kölleda (ots)

Am Freitagmorgen gegen 6 Uhr stellten Mitarbeiter des MDC Werkes in Kölleda im Rahmen einer Anlieferung von bestellten Turboladern fest, dass insgesamt 240 dieser Motorenteile aus dem Lkw gestohlen wurden. Unbekannte hatten in der Nacht zuvor zunächst mehrere Stellen der Plane des Lkw Aufliegers aufgeschnitten, um zu sehen, was der Lkw geladen hatte. Als die Diebe die hochwertigen Motorenteile erblickten, öffneten sie den Anhänger und entwendeten 240 Stück. Der graue Lkw der Marke Volvo hatte auf einer Raststätte an der Autobahn 14 zwischen Görlitz und Dresden, die letzte Rast gemacht. Hier war am Donnerstagabend noch alles in Ordnung, wie der Fahrer gegenüber der Polizei angab. Der Gesamtwert der entwendeten Motorenteile beläuft sich auf ca. 42.000 Euro. Am Lkw enstand nicht unerheblicher Sachschaden. Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls nimmt die Polizei Sömmerda und bei Bedarf auch jede andere Polizeidienststelle entgegeen. (TF)

