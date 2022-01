Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden für nichts

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in eine Bildungseinrichtung im Erfurter Norden ein. Der oder die Einbrecher hebelten mehrere Bürotüren und einen Schlüsseltresor auf und richteten dabei einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro an. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Kriminalpolizei kam vor Ort zum Einsatz und sicherte Spuren der Täter. Die Ermittlungen wegen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls dauern an. (JN)

