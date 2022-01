Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 4.000 Euro Sachschaden

Landkreis Sömmerda (ots)

Aufgrund eines Missverständnisses kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall in Kölleda. Eine 61-jährige Subaru-Fahrerin wollte einem Busfahrer die Ausfahrt aus einer Nebenstraße ermöglichen und gab ihm Lichthupe. Dieser musste allerdings noch die Vorfahrt eines anderen Autos beachten und wartete. Die Frau ging davon aus, dass der Busfahrer stehen blieb und fuhr los. Zwischenzeitlich hatte sich aber auch der 51-Jährige Busfahrer in Bewegung gesetzt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro. (JN)

