Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl gescheitert

Erfurt (ots)

Zu große Pläne schmiedete ein Dieb in der Nacht zu Mittwoch in Sömmerda. In der Dunkelheit hatte der Täter den Parkplatz eines Baumarktes aufgesucht, um dort einen Pool zu stehlen. Dieser war zu Ausstellungszwecken vor dem Geschäft aufgestellt worden. Zwar gelang es dem Dieb, den Pool aus der Halterung zu ziehen. Weiter kam er aber mit dem 400 kg schweren Schwimmbecken nicht. Der Täter musste unverrichteter Dinge wieder von dannen ziehen. Am Pool entstand Sachschaden von 500 Euro. (JN)

