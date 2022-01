Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 50-Jährige festgenommen

Landkreis Sömmerda (ots)

In Kölleda wurde am Mittwochnachmittag eine 50-jährige Frau von der Zielfahndung der Polizei festgenommen. Gegen sie lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen Unterschlagung vor. Noch am Nachmittag bezog die Frau eine Zelle in einem Thüringer Gefängnis. Dort wird sie das nächste Jahr ihre Strafe verbüßen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell