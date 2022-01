Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streitigkeit im Berufsverkehr

Erfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall der anderen Art kam es gestern Morgen gegen 7:30 Uhr am Talknoten. Ein 29-jähriger Mann überquerte einen Fußgängerüberweg, als ein Taxi erst kurz vor ihm bremste und zum Stehen kam. Der Fußgänger ärgerte sich über das Fahrmanöver und wollte den Taxi-Fahrer zur Rede stellen. Dazu blieb er auf dem Fußgängerüberweg stehen, so dass sein Kontrahent nicht weiterfahren fahren konnte. Bevor die Situation gänzlich eskalierte, fuhr der Taxi-Fahrer an dem 29-Jährigen vorbei. Dabei streifte er ihn am linken Bein und verletzte ihn leicht. Gegen den Taxi-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0020000 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) zu melden. (DS)

